Süper Lig bitiş tarihi: 2021-2022 sezonu Süper Lig ne zaman bitiyor?

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından Süper Lig 2021-2022 sezonunun ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 Süper Lig bitiş tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sezon sonu için geri sayıma geçildi.

Ligde uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla 77 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'u 68 puanla Fenerbahçe, 64 puanla Konyaspor takip etti.

Bordo mavililer, bugün Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak.

Futbolseverler ise ligde son hafta maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig bitiş tarihi...

2021-2022 Süper Lig ne zaman bitiyor?

Spor Toto Süper Lig'de eçtiğimiz Ağustos ayında başlayan 2021-2022 sezonunda ikinci devrenin sonuna yaklaşıldı.

İkincş devre, 7 Ocak 2022 tarihinde 20. hafta müsabakalarıyla başladı ve Trabzonspor, devre boyunca liderliğini sürdürdü.

30 Nisan Cumartesi akşamı Antalyaspor karşısında 2-2 berabere kalan bordo mavililer, aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etti ve kupanın sahibi oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 22 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.