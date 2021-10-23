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Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında son haftaların formda takımı Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?