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- Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 15:19
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalya temsilcisi Alanyaspor ile karşılaşacak.
Ligde çıktığı son 5 maçta 2 mağlubiyeti olan Sarı-Lacivertli takım, 19 puan ve averajla 3. sırada yer alırken Antalya ekibi Alanyaspor, 17 puanla 7. sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan Sarı Kanarya, Alanyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Bülent Korkmaz yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.