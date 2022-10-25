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    Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig 11. hafta puan tablosu!

    Süper Lig'de bir hafta daha sonlandı. 11.hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu taraftarların odağında bulunuyor.
    • 25.10.2022 - 18:46
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    Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig 11. hafta puan tablosu!

    Taraftarlar ve futbolseverler tarafından Süper Lig puan durumu merak ediliyor. 11. hafta maçlarının tamamlanması sonrası Süper Lig puan tablosu merak edildi. Hafta kapanırken Giresunspor ile MKE Ankaragücü karşılaşması da sonuçlandı ve iki takım 1-1 ile berabere kaldı. İşte Spor Toto Süper Lig 11. hafta puan tablosu...

    Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu!

    Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig 11. hafta puan tablosu! #1

     

    Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları

    ANTALYASPOR 2 - 1 İSTANBULSPOR

    FENERBAHÇE 1 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    ÜMRANİYESPOR 1 - 3 FATİH KARAGÜMRÜK

    TRABZONSPOR1 - 0 SİVASSPOR

    KASIMPAŞA 0 - 1 KAYSERİSPOR

    ADANA DEMİRSPOR 1 - 1 KONYASPOR

    GALATASARAY 2 - 2 ALANYASPOR

    HATAYSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ

    GİRESUNSPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ


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