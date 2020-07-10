Süper Lig hakemi koronaya yakalandı

TFF, Süper Lig hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor...

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İSMİ BELİRTİLMEDİ

TFF tarafından virüse yakalanan hakemin ismi belirtilmezken; yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

''Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"