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    Süper Lig hakemlerine ''VAR'' uyarısı

    MHK yaptığı yeni seminerlerde hakemlerden çok dikkatli olmalarını isterken Süper Lig hakemleri de VAR protokolünde sürekli yapılan değişikliklerden dert yandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 10:05
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    Süper Lig hakemlerine ''VAR'' uyarısı

    İstanbul'da dün başlayan hakem seminerinde son hafta maçlarının pozisyonlarının gündeme gelmemesi dikkat çekti.

    UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg'in de katıldığı seminerde, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüler irdelendi.

    Tatlı; seminerin kapanışında hakemleri zaman geçirmeler, uzatma dakikalarına dikkat edilmesi ve ikinci sarı kartların çok net olması konularında uyardı.

    Süper Lig hakemlerine VAR uyarısı #1

    VAR PROTOKOLÜNDE KAFA KARIŞIKLIĞI

    Merkez Hakem Kurulu başkanı Tatlı ve UEFA eğitimcisi Uilenberg'in Video Asistan Hakemleri ile ilgili eleştirilerde bulunduğu seminerde, VAR'ın doğru anlarda devreye girmediği vurgulandı.

    Hakem cephesinde ise sürekli yenilenen VAR protokolü sonrası yaşanan kafa karışıklığı dile getirildi.

    KART UYGULAMALARINDA DİKKAT

    Analiz ekibi tarafından yapılan sunumda ise, hakemlerin takım oyuncuları hakkında bilgi edinmeleri, problemli futbolcular üzerinde durmaları ve kart uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

    TFF, TATLI'YI SORGULADI

    MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın seminerin öğle yemeği arasında Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldiği ve Rizespor-Galatasaray maçı özelinde, hakemlerin yeni sezondaki performansı ile ilgili görüş alışverişi yaptığı öğrenildi. TFF kurmayları, ligin henüz başı olmasına karşın hakemlerin bu denli konuşulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

    Süper Lig hakemlerine VAR uyarısı #2

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