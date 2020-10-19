Süper Lig hakemlerinin aylık kazancı

Her hafta skandal kararlara imza atan hakemlerin, sabit gelirin yanı sıra, maç yönetme bedeli, idman parası, VAR ve AVAR görevi hesaplandığında aylık en az 30 bin lira para kazandıkları ortaya çıktı.

Yıllardır Türk futbolunun kanayan yarası olan hakemler, Göztepe-Fenerbahçe maçında da büyük hatalara imza attı.

Göztepe'nin kazandığı penaltıyı orta hakemin yanı sıra VAR hakemlerinin de süzememesi, tartışmalara neden oldu.

Peki her hafta skandal kararlar veren hakemlerin aylık kazancı ne kadar?

SÖZLEŞMELİ HAKEMLER AYDA 10 BİN 700 TL GARANTİ MAAŞ ALIYOR

Hiç görev almasa bile ayda 10 bin 700 lira maaş alan sözleşmeli hakemlerin, maç yönetme bedeli ise 10 bin TL.

NE KADAR MAÇ YÖNETİRSE PARA O KADAR ARTIYOR

VAR'da görev alan hakem 4 bin 400 TL, AVAR (VAR yardımcısı) ise 2 bin 200 TL alıyor. Ayrıca maç öncesi hazırlık için idmana çıkan hakemler, antrenman parası olarak da 2 bin TL kazanıyor. Tüm bu paralar hesaplandığında bir hakemin aylık kazancı 30 bin TL'yi bulunuyor.

Öte yandan normal bir lig maçında 10 bin lira yönetme parası alan hakemlerin, derbilerde daha fazla ücret aldıkları biliniyor.

Not: Hesaplama ayda 1 maç yöneten hakemler için yapılmıştır. Her hafta maç alanlar için bu ücret daha da artmaktadır.