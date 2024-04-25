Süper Lig için olay tahmin: 102 puanla şampiyon olacak Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken dünyaca ünlü analiz sitesi Euro Club Index kalan haftaları tahmin edip şampiyonu açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 5 haftasına girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 18 puanla İstanbulspor olacak.

Küme düşecek diğer takımlar

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

Süper Lig'de sezonu 18. sırada bitirecek kulübün, 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle:

1- Galatasaray: 102 puan

2- Fenerbahçe: 97 puan

3- Trabzonspor: 60 puan

4- Beşiktaş: 60 puan