Süper Lig kulüpleri kazan kaldırdı! TFF seçimini 18 Temmuz'da değil hemen istiyoruz Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

ensonhaber.com

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde kulüp temsilcileri bir araya gelerek noter onaylı imzalarını vermeye başladı.

Bazı kulüp temsilcileri ise imzalarını bulundukları kentlerden vereceklerini bildirdi. Delegelerin yüzde 40'ının noterden imza vermesi durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş başı çekiyor

TFF'nin hemen seçim yapması gerektiğini savunan kulüplerin başında Fenerbahçe ve Beşiktaş geliyor. Adana Demirspor, Pendikspor, Samsunspor, Karagümrük ve İstanbulspor da İstanbul devlerine destek veriyor.

Galatasaray ve Trabzonspor istifa çağrısını geri çekti

Bu kulüplerin sayısının artması beklenirken Galatasaray ve Trabzonspor, seçimin 18 Temmuz'da yapılacağının duyurulmasının ardından istifa çağrısından vazgeçmişti.

FIFA'ya taşıyabilirler

Eğer federasyon seçime gitmezse, oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.