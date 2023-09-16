Süper Lig kulüpleri kural tanımıyor! Transferde gözde yine yurt dışı Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminde genellikle yurt dışından oyuncu almayı tercih etti.

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Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından oyuncu alma yönünde kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2023-2024 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Süper Lig'in 20 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına toplamda 276 oyuncuyu kattı. Bu oyunculardan 191'ini yurt dışından gelirken, 85'ini ise Türkiye içinden alındı.

En fazla ithali Hatayspor yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Atakaş Hatayspor getirdi.

Hatay temsilcisi, yaptığı toplam 20 transferin 15'ini yurt dışındaki takımlardan aldı. Hatayspor'u 13'er oyuncu ile Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takip etti.

Transfer tahtasını son gün açan Kayserispor, yurt dışından aldığı 3 oyuncuyla en az ithal eden kulüp olarak dikkati çekti.

24 Türk ülkesine döndü

Takımlar, yurt dışından 24 Türk futbolcuyu getirdi.

Yurt dışından alınan 189 futbolcunun 24'ünü Türk vatandaşları oluşturdu.

Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Mert Çetin, Emirhan İlkhan gibi Türkiye'de yetişip yurt dışına çıkan oyuncuların yanı sıra gurbetçi oyuncular da kulüplerin transfer çalışması kapsamında ülkeye geldi.