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    Süper Lig maçları Portekiz’de yayınlanacak

    Süper Lig maçları Portekiz’de yayınlanacak

    5 Ağustos tarihinde başlayacak Süper Lig, Portekiz’de de canlı bir şekilde yayınlanacak.
    • 23.07.2022 - 16:12
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    Süper Lig'de transfer sezonu devam ederken kulüpler takımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

    Transfer sezonunun en flaş takımı ise Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiriyor.

    Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle de takıma Portekizli isimle de katılmaya başladı.

    Süper Lig maçları Portekiz’de yayınlanacak #1

    Süper Lig, Portekiz'de de yayınlanacak

    Jesus’un Fenerbahçe’ye gelmesi ardından birçok Süper Lig takımında yer alan Portekizli yıldızlar dikkat çekmişti.

    Sport TV’de yapılan duyuruda 2022-23 sezonunda Süper Lig maçlarının yayınlanacağı açıklandı.

    Süper Lig maçları Portekiz’de yayınlanacak #2


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