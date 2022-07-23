Süper Lig maçları Portekiz’de yayınlanacak

5 Ağustos tarihinde başlayacak Süper Lig, Portekiz’de de canlı bir şekilde yayınlanacak.

Süper Lig'de transfer sezonu devam ederken kulüpler takımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer sezonunun en flaş takımı ise Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiriyor.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle de takıma Portekizli isimle de katılmaya başladı.

Süper Lig, Portekiz'de de yayınlanacak

Jesus’un Fenerbahçe’ye gelmesi ardından birçok Süper Lig takımında yer alan Portekizli yıldızlar dikkat çekmişti.

Sport TV’de yapılan duyuruda 2022-23 sezonunda Süper Lig maçlarının yayınlanacağı açıklandı.