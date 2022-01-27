Süper Lig'de yayın ihalesi hakkında bilgi almak isteyenler, "Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.

Süper Lig'de maçları beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor ancak yayın ihalesi ile bu değişebilir.

Naklen yayın ihalesi ile Süper Lig'i kimin yayınlayacağı belli olacakken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaptı.

TFF ve Kulüpler Birligi'nin beIN SPORTS ile alakalı bazı problemleri var ve bu nedenle ihalenin değişebileceği öngörülüyor.

Maçları naklen takip etmek için beIN SPORTS'a üyen olan binlerce sporsever, yeni sezonda neler olacağını merak ediyor.

Bu konuda detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, "Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak? İşte son durum...

SÜPER LİG NAKLEN YAYIN İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Süper Lig Naklen Yayın Ihalesi şartları TFF tarafından detaylandırıldı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F ile Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 Özel Şartnamelerini içeren ihale dokümanını, satış bedeli olan 150.000 TL’yi TFF’nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü’nden yetkili kişilerce teslim alabilecektir.





SÜPER LİG NAKLEN YAYIN İHALESİ İÇİN SON TARİH

Teklif vermek için son tarih 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir."