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Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig 15. hafta maç takvimi

Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig 15. hafta maç takvimi

2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig maçlarına ara verilmişti. Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor.