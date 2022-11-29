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    Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig 15. hafta maç takvimi

    2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig maçlarına ara verilmişti. Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor.
    • 29.11.2022 - 13:05
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    Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig 15. hafta maç takvimi

    Spor Toto Süper Lig, bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle araya girdi.

    Süper Lig'de 14. haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Dünya Kupası heyecanı başladı. Dünya Kupası'nda grup maçları bugün bitiyor.

    Tuttukları takımların maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, Süper Lig'in ne zaman başlayacağını merak ediyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 15. hafta maç takvimini açıkladı. Peki Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 15. hafta fikstürü...

    Süper Lig ne zaman başlayacak?

    20 Kasım 2022 tarihinde başlayan Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de maçlara 14. haftadan sonra ara verildi. TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 25 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.

    Dünya Kupası ne zaman bitecek?

    2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig 15. hafta maç takvimi #1

    Süper Lig 15. hafta maç takvimi

    25 Aralık 2022 Hatayspor-Giresunspor

    25 Aralık 2022 Konyaspor-Alanyaspor

    25 Aralık 2022 Kasımpaşa-Sivasspor

    25 Aralık 2022 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

    25 Aralık 2022 Gaziantep FK-Beşiktaş

    25 Aralık 2022 Ümraniyespor-Başakşehir FK

    25 Aralık 2022 Galatasaray-İstanbulspor

    25 Aralık 2022 Trabzonspor-Fenerbahçe

    25 Aralık 2022 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

    Saatler henüz belli olmadı.

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Süper Lig 15. hafta maç takvimi #2


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