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    Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklama yaptı: Süper Lig 15. hafta maçları..

    2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanına ara verildi. Takımlarının maçlarını bekleyen taraftarlar Süper Lig'in ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı..
    • 17.11.2022 - 17:44
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    Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıklama yaptı: Süper Lig 15. hafta maçları..

    2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen ara geçtiğimiz günlerde başladı. Futbolseverler maçların ne zaman başlayacağını beklemeye başladı.

    Süper Lig'de 15. hafta heyecanının ne zaman başlayacağı son günlerde sıklıkla merak ediliyor. Lig'in 15. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Peki Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta ne zaman başlıyor.

    Süper Lig ne zaman başlıyor?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık 2022 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.

    Spor Toto Süper Lig 15. hafta maç programı

    Trabzonspor - Fenerbahçe

    Gaziantep FK - Beşiktaş

    Adana Demir - F.Karagümrük

    Kasımpaşa - Sivasspor

    Konyaspor - Alanyaspor

    Antalyaspor - Ankaragücü

    Ümraniye - Başakşehir

    Galatasaray - İstanbulspor

    Hatayspor - Giresunspor


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