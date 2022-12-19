Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maçı kim oynayacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maçı kim oynayacak?

Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanmasının ardından, serüven sona erdi. Dünya Kupası serüveni bitti ancak futbol ateşi Süper Lig ile yanmaya devam edecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

Dümnya Kupası Katar'da başladı ve binlerce futbolseverler, bu şölenden mahrum kalmamak için stadyumlara akın etti.

Katar'a gidemeyenler ise ekran başından yayınları takip etti. Türkiye'de de TRT, Dünya Kupası'nı naklen yayınladı.

Nefes kesen maçların sonunda kazanan Messi ile Arjantin oldu. Fransa - Arjantin finali, dün geceye damga vurdu.

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi çünkü hasret artık bitiyor.

Süper Lig heyecanı ve şampiyonluk yarışı, kaldığı yerden devam edecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maçı kim oynayacak? İşte yanıtı...

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezon, Dünya Kupası maçlarının tamamlanmasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak. 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.

Süper Lig'in ilk maçı Ümraniyespor - Başakşehir arasında oynanacak. Bu hafta diğer bir önemli maç ise Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması olacak.

Derbi haftasıyla açılışı yapan Süper Lig, yeniden fıtbolseverleri ekran başına kilitleyecek.