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- Süper Lig ne zaman bitecek? 2021-2022 sezonu Süper Lig bitiş tarihi
Süper Lig ne zaman bitecek? 2021-2022 sezonu Süper Lig bitiş tarihi
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 15:28
Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu, geçtiğimiz Ağustos ayında başlamıştı. Ligin ilk devresi ise 19. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 27 Aralık'ta sona ermişti.
Ligin ikinci devresi tüm hızıyla devam ederken futbolseverler, ligde son hafta maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor.
Peki, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig bitiş tarihi...
2021-2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre, 7 Ocak 2022 tarihinde oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
25. HAFTA PUAN DURUMU
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor ise 2-2 berabere kaldı.
Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Böylece Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasında puan farkını 12'ye çıkardı.