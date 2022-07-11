Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanını yaşamak için sabırsızlanan futbolseverler, "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu oldukça heyecanlı ve bol tartışmalı geçti...

Hakemler yine tartışma konularının başında yer alırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nda ise istifalar peş peşe geldi.

Kulüplerin şikayet ettiği konular, düşenler, çıkanlar, gelenler ve gidenler derken... Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon oldu.

Trabzon şehri bu şampiyonluğu günlerce kutladı ve Trabzonspor uzun süredir beklediği kupasına kavuştu.

Ligin sona ermesinin ardından gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı ve bu kapsamda yenilikler peş peşe geldi.

Yeni hocalar, lige çıkan takımlar, yeni futbolcular..

2022-2023 sezonu Süper Lig için yine oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek.

Peki, Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar...

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimleriyle birlikte Süper Lig ekiplerinin sezon içerisinde maçlarını kaçıncı haftalarda oynayacağı açıklandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları da belirlenmiş oldu.