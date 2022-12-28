Süper Lig puan durumları! Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu nasıl?

Süper Lig 16. hafta maç programı belirlendikten sonra karşılaşmalar oynanmaya başlandı. Peki Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu nasıl? İşte güncel puan durumları ve ayrıntıları...

Spor Toto Süper Lig 16. hafta da ilgiyle takip ediliyor. "Süper Lig puan durumu nasıl?" sorusu pek çok futbolsever tarafından sorgulanırken, oynanan maçlar sonrası puan durumu da belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenildikten sonra koltuğu Galatasaray'a kaptırmak durumunda kalmıştı. Önceki gün oynanan maç ile beraber sarı lacivert takım Hatayspor'u 4 -0 skorla mağlup etmişti. İşte Süper Lig 16. hafta güncel puan durumları...

Süper Lig 16. hafta güncel puan durumları

28 Aralık 2022 günü 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması ve puan durumundaki son durum merak edilmeye başlandı. İşte puan durumu ve tablosu...

Oynanacak maçlar:

28 Aralık 2022



17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)



17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe günü maçları:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park).