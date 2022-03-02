- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig puan tablosu değişmeye devam ediyor! İşte son durum
Süper Lig puan tablosu değişmeye devam ediyor! İşte son durum
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 12:44
- Güncelleme : 02.03.2022 - 12:49
Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar hız kesmeden devam ederken, Trabzonspor zirve yarışını sürdürüyor.
Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Trabzonspor hem temkinli hem de kazanarak ilerlemeyi tercih ediyor.
Trabzonspor'un en büyük rakibi olan Konyaspor ise bu yolda aldığı yenilgilerle, yaralanmaya başladı.
Üç büyükler uzun bir süredir sessiz ancak Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez kazanması, yukarıya göz kırptığını gösterdi.
Bu gelişmelerle ilerleyen Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekillendiği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.
Futbolseverler, "Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Küme düşme hattı ne durumda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Küme düşme hattı ne durumda? İşte detaylar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Haftalardır lider konumda olan Trabzonspor sahasında geri düştüğü Kayseri'yi yenmeyi başardı. Trabzon'un en yakın rakibi olan Konya ise hafta içi erteleme maçında Başakşehir'e 2-1, hafta sonu Alanyaspor'a deplasmanda 5-1 kaybetti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise geçen haftanın ardından bu hafta 3 puanla sahadan ayrıldı. Bu durum kötü giden üç büyüklerin taraftarlarını biraz olsun rahatlattı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise haftayı 44 puanla 6. sırada tamamladı. Küme düşme hattından kurtulan Galatasaray, 35. puanla 12. sırada yer alıyor.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI
4 Mart Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Konyaspor - Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Antalyaspor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Kayserispor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor