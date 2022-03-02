Süper Lig puan tablosu değişmeye devam ediyor! İşte son durum

Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken, puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Küme düşme hattı ne durumda?

Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar hız kesmeden devam ederken, Trabzonspor zirve yarışını sürdürüyor.

Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Trabzonspor hem temkinli hem de kazanarak ilerlemeyi tercih ediyor.

Trabzonspor'un en büyük rakibi olan Konyaspor ise bu yolda aldığı yenilgilerle, yaralanmaya başladı.

Üç büyükler uzun bir süredir sessiz ancak Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez kazanması, yukarıya göz kırptığını gösterdi.

Bu gelişmelerle ilerleyen Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekillendiği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Futbolseverler, "Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Küme düşme hattı ne durumda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Küme düşme hattı ne durumda? İşte detaylar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Haftalardır lider konumda olan Trabzonspor sahasında geri düştüğü Kayseri'yi yenmeyi başardı. Trabzon'un en yakın rakibi olan Konya ise hafta içi erteleme maçında Başakşehir'e 2-1, hafta sonu Alanyaspor'a deplasmanda 5-1 kaybetti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise geçen haftanın ardından bu hafta 3 puanla sahadan ayrıldı. Bu durum kötü giden üç büyüklerin taraftarlarını biraz olsun rahatlattı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek puanını 46'ya çıkardı. Beşiktaş ise haftayı 44 puanla 6. sırada tamamladı. Küme düşme hattından kurtulan Galatasaray, 35. puanla 12. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Mart Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

19.00 Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Altay

19.00 Antalyaspor - Sivasspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK

20.00 Gaziantep FK - Hatayspor