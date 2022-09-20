Süper Lig resmi Twitter hesabı linç ediliyor

Geçtiğimiz aylarda açılan Süper Lig resmi Twitter hesabı ilgiyle takip edilirken, gol krallığı yarışının paylaşıldığı bir tweet ise bazı taraftarların tepkisini çekti.

Uzun zamandır taraftarın beklediği Süper Lig sosyal medya hesabı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte ivedilikle hayata geçirilmişti.

Dünyaya ligimizi tanıtmak için oldukça önemsenen bu projede Twitter hesabından haftanın gollerinin yanı sıra istatistiki bilgiler de paylaşılıyor.

Kızdıran gol kralı tweeti

Hesaptan yapılan bir paylaşım ise taraftarları kızdırdı.

Gol krallığı yarışını paylaşan Süper Lig resmi hesabının, "Gol kralı Enner Valencia. Tweet bu kadar." ifadelerini kullanması rakip taraftarları kızdırdı.

Bazı taraftarlar "Tweet bu kadar" ibaresini kışkırtıcı bulduğunu dile getirirken bazı futbolseverler de paylaşımı oldukça doğal buldu.



