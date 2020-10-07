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Süper Lig takımları localara taraftar alabilecek
Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle büyük gelir kaybına uğrayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep üzerine, locaları taraftarlara açma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 09:22
Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, saatler süren toplantının ardından önemli bir karara imza attı.
Federasyon, koronavirüs nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep üzerine, statlardaki locaların seyircilere açılmasına karar verdiği öğrenildi.
LOCALARIN KAPASİTESİNE GÖRE TARAFTAR ALINACAK
Locaların kapasitesine göre statlara taraftar alınacağı ve futbolseverlerin maç boyunca locanın içinden çıkmayacağı ifade edildi.