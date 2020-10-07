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    Süper Lig takımları localara taraftar alabilecek

    Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle büyük gelir kaybına uğrayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep üzerine, locaları taraftarlara açma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 09:22
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    Süper Lig takımları localara taraftar alabilecek

    Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, saatler süren toplantının ardından önemli bir karara imza attı.

    Federasyon, koronavirüs nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Süper Lig kulüplerinden gelen yoğun talep üzerine, statlardaki locaların seyircilere açılmasına karar verdiği öğrenildi.

    Süper Lig takımları localara taraftar alabilecek #1

    LOCALARIN KAPASİTESİNE GÖRE TARAFTAR ALINACAK

    Locaların kapasitesine göre statlara taraftar alınacağı ve futbolseverlerin maç boyunca locanın içinden çıkmayacağı ifade edildi.

    Süper Lig takımları localara taraftar alabilecek #2

    Süper Lig takımları localara taraftar alabilecek #3

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