Süper Lig takımlarından bayram mesajları Süper Lig kulüpleri resmi sitelerinden bayram mesajı yayınlayarak taraftarlarının, ülkenin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İHA

İslam Alemi, Kurban Bayramı heyecanı yaşarken futbol kulüplerinden de tebrik mesajları geldi.

Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp sosyal medyasından kutlama mesajı yayınladı.

"Bayramımız mübarek olsun"

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Başkan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz.

Kurban Bayramı'nda manevi değerlerin ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:

Kurban Bayramı'nın toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun.

Kulüplerin sosyal medya hesabında yer alan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray: "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı'nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz."

Fenerbahçe: "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

Beşiktaş: "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

Başakşehir: "Kurban Bayramımız mübarek olsun..."

Antalyaspor: "Kurban Bayramı'nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

Konyaspor: "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar."

Kasımpaşa: "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramımız kutlu olsun."

Alanyaspor: "Kurban Bayramımız mübarek olsun!"

Fatih Karagümrük: "Kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle."

Sivasspor: "Kurban Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar."

İstanbulspor: "Tüm İslam alemininin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarız."

Adana Demirspor: "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."

Ankaragücü: "Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

Samsunspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

Rizespor: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Pendikspor: "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."

Gaziantep FK: "Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimiz ile kutlar, sağlık, mutluluk ve iyi bayramlar dileriz."

Hatayspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun."