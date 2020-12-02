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    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür

    Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması nedeniyle, bazı maçlar hafta içi oynanacak. İşte Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarının da eklenmesiyle birlikte oluşan yoğun maç programı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 17:38
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 17:53
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    10 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

    Takım sayısının 21'e yükseltilmesi nedeniyle 12 ile 15. haftalar arasında bazı karşılaşmalar hafta içinde oynanacak.

    FENERBAHÇE - 18 GÜNDE 5 MAÇ

    Fenerbahçe, aralık ayındaki maratona 6 Aralık'ta Denizlispor maçıyla başlayacak ve 23 Aralık'taki Başakşehir maçıyla nokta koyacak. 26-27 Aralık hafta sonundaki lig maçlarında ise 'BAY' geçtiği için bir nebze olsun nefes alabilecek. Fenerbahçe, her 3.6 günde 1 maça çıkacak.

    Denizlispor
    Yeni Malatyaspor
    Karacabey
    Gaziantep
    Başakşehir

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #1

    BEŞİKTAŞ - 25 GÜNDE 6 MAÇ

    Beşiktaş'ın mesaisi 4 Aralık Kasımpaşa günü başlayacak. Alanyaspor ile kritik bir maça da çıkacak olan Beşiktaş, 28 Aralık günü Sivasspor maçıyla mesaisine nokta koyacak. Beşiktaş, 4.1 günde 1 maça çıkacak.

    Kasımpaşa
    Alanyaspor
    Tarsus İdman Yurdu
    Erzurumspor
    Ankaragücü
    Sivasspor

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #2

    GALATASARAY - 22 GÜNDE 5 MAÇ

    Galatasaray'ın mesaisi, 5 Aralık günü Hatayspor maçıyla başlayacak. Sarı kırmızılılar, 12-13 Aralık hafta sonunu 'BAY' geçeceği için 10 gün ara verdikten sonra, 12 günde 4 maça çıkacak. Galatasaray, genel itibariyle 4.4 günde 1 maça çıkacak. Ancak, 15 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar olan süreçte 3 günde 1 maça çıkacak.

    Hatayspor
    Darıca
    Karagümrük
    Göztepe
    Trabzonspor

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #3

    TRABZONSPOR - 20 GÜNDE 6 MAÇ

    Trabzonspor, en zorlu fikstüre sahip kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. 7 Aralık'ta Sivasspor ile başlayacak tempoda Trabzonspor, 5 lig ve 1 kupa maçı oynayacak. Zorlu fikstürdeki son maç ise 26 Aralık'taki Galatasaray maçı olacak. Trabzonspor, her 3.3 günde 1 maça çıkacak.

    Sivasspor
    Kayserispor
    Adana Demirspor
    Rizespor
    Hatayspor
    Galatasaray

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #4

    BAŞAKŞEHİR - 26 GÜNDE 7 MAÇ

    Başakşehir, 1 'BAY' hafta ile zaten zorlu olan fikstürünü daha da zorlaştırmadı. 2 Aralık'ta Leipzig maçıyla başlayacak olan maraton, 27 Aralık'ta Kasımpaşa ile sona erecek. Bu süreçte zorluk derecesi yüksek Leipzig, Paris Saint-Germain, Gaziantep ve Fenerbahçe maçları oynayacaklar. Başakşehir, her 3.7 günde 1 maça çıkacak.

    Leipzig
    Yeni Malatyaspor
    PSG
    Gaziantep
    Turgutluspor
    Fenerbahçe
    Kasımpaşa

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #5

    SİVASSPOR - 26 GÜNDE 8 MAÇ

    Sivasspor, Süper Lig kulüpleri arasında aralık ayında en zor fikstüre sahip kulüp oldu. Yiğidolar, 25 günde tam 8 maça çıkacak. Villarreal maçıyla başlayacak zorlu maratonda Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ve Maccabi ile kritik maçlara çıkacak. Sivasspor'un uzun maratonu 28 Aralık'ta Beşiktaş maçıyla sona erecek. Sivasspor, 3.1 günde 1 maça çıkacak.

    Villarreal
    Trabzonspor
    Maccabi Tel Aviv
    Antalyaspor
    Giresunspor
    Konyaspor
    Gençlerbirliği
    Beşiktaş

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #6

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #7

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #8

    Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür #9

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