Süper Lig takımlarını bekleyen yoğun fikstür

Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması nedeniyle, bazı maçlar hafta içi oynanacak. İşte Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarının da eklenmesiyle birlikte oluşan yoğun maç programı.

10 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Takım sayısının 21'e yükseltilmesi nedeniyle 12 ile 15. haftalar arasında bazı karşılaşmalar hafta içinde oynanacak.

FENERBAHÇE - 18 GÜNDE 5 MAÇ

Fenerbahçe, aralık ayındaki maratona 6 Aralık'ta Denizlispor maçıyla başlayacak ve 23 Aralık'taki Başakşehir maçıyla nokta koyacak. 26-27 Aralık hafta sonundaki lig maçlarında ise 'BAY' geçtiği için bir nebze olsun nefes alabilecek. Fenerbahçe, her 3.6 günde 1 maça çıkacak.

Denizlispor

Yeni Malatyaspor

Karacabey

Gaziantep

Başakşehir

BEŞİKTAŞ - 25 GÜNDE 6 MAÇ

Beşiktaş'ın mesaisi 4 Aralık Kasımpaşa günü başlayacak. Alanyaspor ile kritik bir maça da çıkacak olan Beşiktaş, 28 Aralık günü Sivasspor maçıyla mesaisine nokta koyacak. Beşiktaş, 4.1 günde 1 maça çıkacak.

Kasımpaşa

Alanyaspor

Tarsus İdman Yurdu

Erzurumspor

Ankaragücü

Sivasspor





GALATASARAY - 22 GÜNDE 5 MAÇ

Galatasaray'ın mesaisi, 5 Aralık günü Hatayspor maçıyla başlayacak. Sarı kırmızılılar, 12-13 Aralık hafta sonunu 'BAY' geçeceği için 10 gün ara verdikten sonra, 12 günde 4 maça çıkacak. Galatasaray, genel itibariyle 4.4 günde 1 maça çıkacak. Ancak, 15 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar olan süreçte 3 günde 1 maça çıkacak.

Hatayspor

Darıca

Karagümrük

Göztepe

Trabzonspor

TRABZONSPOR - 20 GÜNDE 6 MAÇ

Trabzonspor, en zorlu fikstüre sahip kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. 7 Aralık'ta Sivasspor ile başlayacak tempoda Trabzonspor, 5 lig ve 1 kupa maçı oynayacak. Zorlu fikstürdeki son maç ise 26 Aralık'taki Galatasaray maçı olacak. Trabzonspor, her 3.3 günde 1 maça çıkacak.

Sivasspor

Kayserispor

Adana Demirspor

Rizespor

Hatayspor

Galatasaray

BAŞAKŞEHİR - 26 GÜNDE 7 MAÇ

Başakşehir, 1 'BAY' hafta ile zaten zorlu olan fikstürünü daha da zorlaştırmadı. 2 Aralık'ta Leipzig maçıyla başlayacak olan maraton, 27 Aralık'ta Kasımpaşa ile sona erecek. Bu süreçte zorluk derecesi yüksek Leipzig, Paris Saint-Germain, Gaziantep ve Fenerbahçe maçları oynayacaklar. Başakşehir, her 3.7 günde 1 maça çıkacak.

Leipzig

Yeni Malatyaspor

PSG

Gaziantep

Turgutluspor

Fenerbahçe

Kasımpaşa

SİVASSPOR - 26 GÜNDE 8 MAÇ

Sivasspor, Süper Lig kulüpleri arasında aralık ayında en zor fikstüre sahip kulüp oldu. Yiğidolar, 25 günde tam 8 maça çıkacak. Villarreal maçıyla başlayacak zorlu maratonda Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ve Maccabi ile kritik maçlara çıkacak. Sivasspor'un uzun maratonu 28 Aralık'ta Beşiktaş maçıyla sona erecek. Sivasspor, 3.1 günde 1 maça çıkacak.

Villarreal

Trabzonspor

Maccabi Tel Aviv

Antalyaspor

Giresunspor

Konyaspor

Gençlerbirliği

Beşiktaş