Süper Lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu Umut Bulut oldu

Süper Lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu Umut Bulut oldu

Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor gibi takımların formasını giyen Umut Bulut, Konyaspor maçında 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Türk futbolunun emektar futbolcularından Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maça çıkarak lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 504 kez forma giydi.

YENİ REKOR UMUT BULUT'TA

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, Konyaspor karşılaşmasında 504. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen (503) Oğuz Çetin'i geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

MAÇTAN ÖNCE PLAKET HEDİYE EDİLDİ

Süper Lig tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu olan Umut Bulut'u Yeni Malatyaspor da plaket hediye ederek tebrik etti.

KARİYERİNDE BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti. Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Rizespor filelerini havalandırdı. Umut Bulut,

Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUM"

Umut Bulut, AA'ya yaptığı açıklamalarda gelecek kariyerine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetmişti: "Şu anda futbolu bırakmak gibi bir düşüncem yok. Sezon sonunda hayat neyi gösterir bilemiyorum. Bıraktığımda teknik adam olarak sporun içinde futbola hizmet etmeyi isterim. Futbolun içinde kalmak istiyorum."