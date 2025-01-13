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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a karşı oynanan mücadelede, unutulmaz bir gole tanıklık etti.

Karşılaşmanın henüz 25. saniyesinde Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

LİSTENİN BAŞINDA 10 SANİYE İLE MUHAMMET DEMİR VAR

Pedrinho'nun attığı bu gol, Süper Lig tarihinin en erken golleri arasında yer aldı ve 25. saniye ile listenin son sırasında kendine yer buldu.

Daha önce, 24. saniyede Beşiktaş'a gol atan Samudio ve 10. saniyede Başakşehir'e gol atan Muhammet Demir gibi oyuncular da tarihe geçmişti.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN ERKEN GOLLERİ

10. Saniye: Muhammet Demir (2021-2022, Gaziantep FK - Başakşehir)

12. Saniye: Bevon Roberts (2008-2009, Eskişehirspor - Denizlispor)

13. Saniye: Maxi Gomez (2022-2023, Galatasaray - Trabzonspor)

15. Saniye: İlhan Parlak (2005-2006, Sivasspor - Kayserispor)

17. Saniye: Umut Bulut (2007-2008, Trabzonspor - Gaziantep FK)

18. Saniye: Vedat İnceefe (2001-2002, Galatasaray - Göztepe)

20. Saniye: Musa Aydın (2007-2008, Sivasspor - Kasımpaşa), Yekta Kurtuluş (2009-2010, Kasımpaşa - Kayserispor), Andre Castro (2015-2016, Kasımpaşa - Osmanlıspor)

21. Saniye: Akintola (2023-2024, Adana Demirspor - Antalyaspor), Elvir Boliç (1995-1996, Beşiktaş - Fenerbahçe)

22. Saniye: Alessandro Andrade de Oliveira (2005-2006, Denizlispor - Beşiktaş), James Troisi (2008-2009, Denizlispor - Gençlerbirliği), Ahmet Dursun (2008-2009, Kocaelispor - Gaziantep)

24. Saniye: Joshua Simpson (2010-2011, Manisaspor - Karabükspor), Samudio (2024-2025, Beşiktaş - Antalyaspor)

25. Saniye: Pedrinho (2024-2025, Konyaspor - Fenerbahçe), Ali Asım Balkaya (1998-1999, Kocaelispor - Adanaspor), Filip Holosko (2007-2008, Konyaspor - Manisaspor), Okan Öztürk (2006-2007, Gençlerbirliği - Trabzonspor)