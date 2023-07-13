Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig'in transfer dönemi açıldı, piyasa hareketlendi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımların transfer gündemi yakından takip ediliyor. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig sezonu sona erdi ve Galatasaray, şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kutlamalarının sona ermesi ve tatilin başlaması ile birlikte ise transfer sezonu açıldı. Türkiye'de transfer sezonu her daim hareketli geçer. Ancak bu sene diğerlerini de geride bırakacak gibi duruyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması sezonu iyice hareketlendirdi. Futbolseverler, sabırsızlıkla yeni transferleri beklemeye başladı. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte detaylar! Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ne zaman? "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.