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Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı

Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı

Futbolseverlerin uzunca bir süredir TFF'ye yaptığı çağrılar karşılık buldu. Süper Lig için resmi sosyal medya hesabı sonunda açıldı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise dikkat çekti.