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    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı

    Futbolseverlerin uzunca bir süredir TFF'ye yaptığı çağrılar karşılık buldu. Süper Lig için resmi sosyal medya hesabı sonunda açıldı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise dikkat çekti.
    • 05.08.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 10:05
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    Tüm büyük liglerin sosyal medyada resmi bir hesabı olmasına rağmen, Süper Lig'e ait bir hesabın olmaması eleştiri alıyordu. Herkesin beklediği hamle sonunda yapıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı #1

    Süper Lig hesabı açıldı

    Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 235 bini aştı.

    Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı #2


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