Süper Lig, yayın gelirinde Avrupa'da 6. sıraya yükseldi Yayın ihalesi için beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Yayın ihalesi için beIN Sports ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in Avrupa'nın en fazla yayın geliri elde eden ligleri arasına girdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Süper Lig'in mevcut yayın geliri ile Avrupa'daki 10 büyük lig arasında yer aldığı ifade edilirken, sıralama şu şekilde gerçekleşti:

1)İngiltere Premier Lig (1.9 milyar euro)

2)Almanya Bundesliga (1.08 milyar euro)

3)İspanya LaLiga (990 milyon euro)

4)İtalya Serie A (840 milyon euro)

5)Fransa Ligue 1 (582 milyon euro)

6)Türkiye Süper Lig (168 milyon euro)

7)Portekiz Primeira Liga (160 milyon euro)

8)Hollanda Eredivisie (105 milyon euro)

9)Belçika Jupiter Pro (103 milyon euro)

10)İskoçya Premiership (29 milyon euro)

Yayın geliri uzun süre ilk kez yükselişe geçti

Öte yandan TFF tarafından paylaşılan bir grafiğe göre Süper Lig'in yayın geliri, 7 sezon sonra ilk kez düşüş yerine yükseliş ivmesi kazandı.

İşte sezonlara göre Süper Lig'in yayın geliri:

2016-2017: 500 milyon dolar

2017-2018: 465 milyon dolar

2018-2019: 388 milyon dolar

2019-2020: Pandemi

2020-2021: 337 milyon dolar

2021-2022: 215 milyon dolar

2022-2023: 127 milyon dolar

2023-2024: 80 milyon dolar

2024-2025: 182 milyon dolar