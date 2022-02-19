Süper Lig’in yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla yapılan görüşmeler devam ediyor. Peki, Süper Lig yayın ihalesi ne zaman sonuçlanacak?

Süper Lig çok uzun bir süredir beIN SPORTS ekranlarından yayınlanıyor ve futbolseverler belli bir ücret karşılığında maç yayınlarına ulaşabiliyor.

Yıllar beIN SPORTS üzerinden izlenen maçların artık sonuna gelirken, Süper Lig'in yeni sezondaki yayıncısını belirleme işlemleri devam ediyor.

Bu konuda TFF çalışmalara başlarken, Süper Lig'in yeni yayıncısı olmak isteyen şirketler tekliflerini yaptı.

Ancak bu yapılan teklifler karşısında kulüpler anlaşma sağlayamadı hatta verilen rakamlar beğenilmedi.

Teklifler bu sezon, kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin oldukça altında kaldı.

Bu durumda yayın ihalesinin ne zaman biteceğini merak edenler, "Süper Lig yayın ihalesi ne zaman sonuçlanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Süper Lig yayın ihalesi ne zaman sonuçlanacak? İşte yanıtı...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Süper Lig yayın ihalesi, 21 Şubat tarihine kadar sonuçlanacak. Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle son kez toplantı yapacak.

Son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretilecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması olarak öne çıkıyor.