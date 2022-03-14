Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?

Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?

Süper Lig'de uzun zamandır sonuçlanmayan yayın ihalesi ile ilgili, "Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Süper Lig'de futbolseverler uzun bir süredir karşılaşmaları, beIN SPORTS ekranlarından takip ediyor.

Yıllardır süren bu durum geçtiğimiz günlerde sona erdi çünkü beIN SPORTS, TFF'nin verdiği sürede sözleşmeyi imzalamadı.

Bu nedenle futbolseverler bundan sonra beIN SPORTS ekranlarından Süper Lig yayınlarını takip edemeyecek.

Bu durumda kafası iyice karışan ve kimin anlaşmayı imzaladığını merak edenler, "Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı? İşte son durum...

SÜPER LİG'DE YAYIN İHALESİ KİMDE?

Saran Group, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için bir açıklama yayınladı.

Saran Group'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır.

Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz.

İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz Süper Lig TV proje ve vizyonun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz."