Süper Lig yayın ihalesi tarihi 2022-2023: Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Lig yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi. Akabinde Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi tarihi...

TFF Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu belli oluyor...

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Hakları İhalesi için teklif verme süresi, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na naklen yayın ihalesiyle ilgili 14 firmadan 15 teklif yapıldı. Firmalar, tekliflerini kapalı zarf usülü veya e-mail yoluyla TFF'ye iletti.

Ajansspor'un haberine göre yayın ihalesine Saran Group, Sportsradar, Türk Telekom, BeIN, Turkuaz ve TRT teklif verdi. Firmalar ihalede farklı paketlere talip oldu.

Akabinde gözler, Süper Lig yayın ihalesi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Maçları naklen takip etmek için beIN SPORTS'a üyen olan binlerce sporsever, yeni sezonda neler olacağını merak ediyor.

Peki kazanan firmalar ne zaman belli olacak? Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi tarihi...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini kazanan firma, verilen teklifler değerlendirildikten sonra 21 Şubat saat 17.00'de açıklanacak.

Firmalar, 18 Şubat'a kadar verdiği teklifi revize edebilme şansına sahip. İhale komisyonu, tüm süreç sonunda oluşan fiyatları yetersiz bulursa ihaleyi iptal edip daha sonra yeniden yeni bir ihaleye çıkabilir.

18 ŞUBAT'A KADAR EK SÜRE

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon ve sonraki sezonların naklen yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yayınladı.

TFF resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 14 firmanın 15 farklı teklif götürdüğü duyuruldu.

Konuyla ilgili dün yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve Yayın İhale Komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa’nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır.

Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.

Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yayın İhale Komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."