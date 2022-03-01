Süper Lig yayın ihalesinde hangi pakette neler var?

Süper Lig yayın ihalesinde hangi pakette neler var?

Süper Lig'de yayın ihalesine dair detayları takip edenler yaşanan değişiklikleri ve paketleri merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig yayın ihalesinde hangi pakette neler var?

Süper Lig'in yayın ihlasinde değişiklik olması durumunda beIN SPORTS ekranlarından karşılaşmalar izlenemeyecek.

Ancak futbolseverler alıştıkları düzenin bozulmasından yana değil... Bu nedenle yayın ihalesinde beIN SPORTS teklif veren şirketlerden birisi olarak yer aldı.

Kulüpler ise beIN SPORTS ile pandemi döneminde nazı sorunlar yaşadı ve bu nedenle gelir elde etmek i.çin farklı yöntemlerin devre sokulacağı sinyali verildi.

Futbolseverlerin biraz kafası karışmış olabilir ancak Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada paketleri detaylandırdı.

Bu paketlere dair detayları öğrenmek isteyenler, "Süper Lig yayın ihalesinde hangi pakette neler var?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig yayın ihalesinde hangi pakette neler var? İşte yanıtı...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİNDE HANGİ PAKETTE NELER VAR?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları (140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları (330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları (30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları (15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı