Süper Lig yayın ihalesinde kim ne teklif verdi?

Süper Lig yayın ihalesinde kim ne teklif verdi?

Süper Lig yayın ihalesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelirken, "Süper Lig yayın ihalesinde kim ne teklif verdi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu uzun bir süredir Süper Lig'in yeni yayıncı kuruluşunu bulmaya yönelik hazırlık yapıyor.

Pandemi döneminde yıpranan ve maddi anlamda zarar gören kulüplerin haklarını düşünen TFF, bu kapsamda yayıncı kuruluş olmak isteyen şirketlerle masaya oturdu.

Hem yayıncı kuruluşu belirlemek hem de kulüplerin haklarını korumak isteyen TFF, gelen teklifleri değerlendirdi.

Bu kapsamda uzun yıllardır Süper Lig'in yayıncı kuruluşluğunu üstelene beIN SPORTS ve Saran Holding karşı karşıya geldi.

Maçları gelecek sene hangi kanalda takip edeceğini merak edenler ise "Süper Lig yayın ihalesinde kim ne teklif verdi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Süper Lig yayın ihalesinde kim ne teklif verdi? İşte yanıtı....

PAKET 1-A:

8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

PAKET 1-B:

4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-C:

4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları (140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-D:

TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları (330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-E:

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları (30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-F:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları (15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 2:

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4:

Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı