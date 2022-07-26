Süper Lig heyecanının başlamasına az bir süre kala, "Süper Lig yaz transfer dönemi bitti mi? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusu gündem oldu.

Ağustos ayında başlayacak olan Süper Lig, yine heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor şampiyon olurken, bu sene hangi takımın şampiyon olacağı büyük bir heyecanla beklenecek.

Yeni takımlar, teknik direktörler, futbolcular ve hakemler...

Süper Lig ateşi yanmaya hazırlanırken, şampiyon olmak isteyen takımlar ise transferde hız kesmiyor.

En fazla transfer yapan kulüpler arasında Fenerbahçe yer alırken, diğer takımlarda da çalışmalar sürüyor.

Bu seneyi boş geçmek istemeyen takımların daha ne kadar transfer yapacağı, taraftarların gündeminde..

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen transfer sürecini merak edenler, "Süper Lig yaz transfer dönemi bitti mi? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki,Süper Lig yaz transfer dönemi bitti mi? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte yanıtı..

Süper Lig yaz transfer dönemi bitti mi? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek.

2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek."