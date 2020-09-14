Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 1. hafta maçları, Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı. Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, zirveye yerleşti.

Süper Lig'de 11 Eylül Cuma günü başlayan 2020-2021 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

1. hafta maçları, bu akşam saat 20.00'de başlayacak Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı.

3 BÜYÜKLER KAZANDI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puanla başladığı ligde Trabzonspor haftayı mağlubiyetle kapattı.

Denizlispor'u 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup eden Göztepe, lider konumda bulunuyor.

HAFTANIN SONUÇLARI

Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Sivasspor 0-2 Alanyaspor

Fatih Karahümrük 3-0 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Göztepe 5-1 Denizlispor

Ankaragücü 1-2 Erzurumspor

Kayserispor 1-0 Kasımpaşa

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği

Haftayı bay geçen takım: Konyaspor

PUAN DURUMU



