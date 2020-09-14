Dolar
7.4835
0.1458%
Euro
8.8723
0.2021%
Altın
1948.7
0.4313%
Borsa
1102.7
0%
G. Altın
468.138
0.4092%
Bitcoin
77558.2
0.0088%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu

    Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu

    Süper Lig'de 1. hafta maçları, Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı. Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, zirveye yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 08:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 11 Eylül Cuma günü başlayan 2020-2021 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

    1. hafta maçları, bu akşam saat 20.00'de başlayacak Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı.

    3 BÜYÜKLER KAZANDI

    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puanla başladığı ligde Trabzonspor haftayı mağlubiyetle kapattı.

    Denizlispor'u 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup eden Göztepe, lider konumda bulunuyor.

    Süper Lig de 1. hafta sonuçları ve puan durumu #1

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Rizespor 1-2 Fenerbahçe
    Sivasspor 0-2 Alanyaspor
    Fatih Karahümrük 3-0 Yeni Malatyaspor
    Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
    Göztepe 5-1 Denizlispor
    Ankaragücü 1-2 Erzurumspor
    Kayserispor 1-0 Kasımpaşa
    Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
    Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği
    Haftayı bay geçen takım: Konyaspor

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de 1. hafta sonuçları ve puan durumu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir