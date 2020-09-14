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Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 1. hafta maçları, Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı. Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, zirveye yerleşti.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 08:42
Süper Lig'de 11 Eylül Cuma günü başlayan 2020-2021 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.
1. hafta maçları, bu akşam saat 20.00'de başlayacak Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı.
3 BÜYÜKLER KAZANDI
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puanla başladığı ligde Trabzonspor haftayı mağlubiyetle kapattı.
Denizlispor'u 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup eden Göztepe, lider konumda bulunuyor.
HAFTANIN SONUÇLARI
Rizespor 1-2 Fenerbahçe
Sivasspor 0-2 Alanyaspor
Fatih Karahümrük 3-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
Göztepe 5-1 Denizlispor
Ankaragücü 1-2 Erzurumspor
Kayserispor 1-0 Kasımpaşa
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği
Haftayı bay geçen takım: Konyaspor
PUAN DURUMU