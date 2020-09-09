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    Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri

    2020-21 sezonunun ilk haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş maçını ligin genç hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 11:43
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    Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu. İlk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

    İşte kritik maçların hakemleri:

    Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

    Galatasaray-Gaziantep FK (Bahattin Şimşek)

    Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Şansalan)

    Süper Lig de 1. haftanın hakemleri #1

    İLK KEZ BÜYÜK MAÇ YÖNETECEK

    32 yaşındaki hakem Ali Şansalan daha önce 4 büyüklerin aralarında oynayacağı maçlarda görev yapmamıştı. Şansalan'ın Denizlispor-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında Nwakaeme'yi kırmızı kartla oyundan atması uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

    Süper Lig de 1. haftanın hakemleri #2

    SERGEN YALÇIN DA UYARMIŞTI

    Ali Şansalan daha önce Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında da görev almıştı. Pandemi sonrası oynanan müsabakada siyah-beyazlıların tepkisini çeken kararlar alan Şansalan'a teknik direktör Sergen Yalçın da tepki göstermişti.

    "SEYİRCİ GELDİĞİNDE HAKEMLER SIKINTI YAŞAR"

    Yalçın, "Rakipler tekme atıyor, vuruyor ama kart yok. Ali Şansalan'ı beğenirim ama ona tavsiyem, biraz daha maç izlesin. Burada seyirci yokken, bir takım böyle ezdirilmez. Yarın buraya seyirci geldiğinde hakemler büyük sıkıntılar yaşar" ifadelerini kullanmıştı.

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