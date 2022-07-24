Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

Yeni sezonun ilk maçı 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması olacak. Aynı gün Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı.

Yeni sezon, son şampiyon Trabzonspor'un deplasmanda Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor ile yapacağı maçla açılacak. Karşılaşma, 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 2 ve 9 Ağustos Salı günlerinde oynayacak Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı ilk hafta karşılaşması, 5 Ağustos'ta saat 21.45 olarak ayarlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde yapacak Başakşehir ve Konyaspor'un ilk hafta müsabakaları, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin eleme maçlarında UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Süper Lig 1. ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

Süper Lig'de 1. hafta programı

5 Ağustos Cuma

İstanbulspor - Trabzonspor - 19.15

Fenerbahçe - Ümraniyespor - 21.45



6 Ağustos Cumartesi

Sivasspor - Gaziantep - 19.15

Beşiktaş - Kayserispor - 21.45



7 Ağustos Pazar

Fatih Karagümrük - Alanyaspor - 19.15

Giresunspor - Adana Demirspor - 19.15

Antalyaspor - Galatasaray - 21.45



8 Ağustos Pazartesi

Başakşehir - Kasımpaşa - 19.15

Ankaragücü - Konyaspor - 21.45

2. hafta programı

12 Ağustos Cuma

Trabzonspor - Hatayspor - 21.00



13 Ağustos Cumartesi

Kayserispor - İstanbulspor - 19.15

Adana Demirspor - Sivasspor - 21.45

Kasımpaşa - Fenerbahçe - 21.45



14 Ağustos Pazar

Ümraniyespor - Antalyaspor - 19.15

Gaziantep - Ankaragücü - 19.15

Alanyaspor - Beşiktaş - 21.45



15 Ağustos Pazartesi