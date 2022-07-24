Petrol
97.05
-1.35%
Euro
18.1555
0.18%
Dolar
17.7979
0.40%
Altın
987.18
0.22%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.647
-2.84%
BTXN Coin
10.55
-5.55%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

    Yeni sezonun ilk maçı 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması olacak. Aynı gün Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.
    • 24.07.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı.

    Yeni sezon, son şampiyon Trabzonspor'un deplasmanda Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor ile yapacağı maçla açılacak. Karşılaşma, 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 2 ve 9 Ağustos Salı günlerinde oynayacak Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı ilk hafta karşılaşması, 5 Ağustos'ta saat 21.45 olarak ayarlandı.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde yapacak Başakşehir ve Konyaspor'un ilk hafta müsabakaları, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.
    Fenerbahçe'nin eleme maçlarında UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Süper Lig 1. ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

    Süper Lig de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı #1

    Süper Lig'de 1. hafta programı

    5 Ağustos Cuma

    • İstanbulspor - Trabzonspor - 19.15
    • Fenerbahçe - Ümraniyespor - 21.45


    6 Ağustos Cumartesi

    • Sivasspor - Gaziantep - 19.15
    • Beşiktaş - Kayserispor - 21.45


    7 Ağustos Pazar

    • Fatih Karagümrük - Alanyaspor - 19.15
    • Giresunspor - Adana Demirspor - 19.15
    • Antalyaspor - Galatasaray - 21.45


    8 Ağustos Pazartesi

    • Başakşehir - Kasımpaşa - 19.15
    • Ankaragücü - Konyaspor - 21.45

    2. hafta programı

    12 Ağustos Cuma

    • Trabzonspor - Hatayspor - 21.00


    13 Ağustos Cumartesi

    • Kayserispor - İstanbulspor - 19.15
    • Adana Demirspor - Sivasspor - 21.45
    • Kasımpaşa - Fenerbahçe - 21.45


    14 Ağustos Pazar

    • Ümraniyespor - Antalyaspor - 19.15
    • Gaziantep - Ankaragücü - 19.15
    • Alanyaspor - Beşiktaş - 21.45


    15 Ağustos Pazartesi

    • Konyaspor - Başakşehir - 19.15
    • Galatasaray - Giresunspor - 21.45

    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Sevenlerini korkuttu! Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
    Medya

    Sevenlerini korkuttu! Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

    İranlı çift, Taksim’de fotoğraf çekimi yaptı
    İç Haber

    İranlı çift, Taksim’de fotoğraf çekimi yaptı

    Görüş Bildir