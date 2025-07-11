Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı duyuruldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Sezonun açılış maçını 8 Ağustos Cuma günü, son şampiyon Galatasaray yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

İşte Süper Lig'in ilk 2 hafta programı...

1. HAFTA PROGRAMI

8 AĞUSTOS - CUMA

21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray

9 AĞUSTOS - CUMARTESİ

19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 | Fenerbahçe - Alanyaspor

10 AĞUSTOS - PAZAR

19.00 | Eyüpspor - Göztepe

19.00 | Rizespor - Göztepe

21.30 | Fatih Karagümrük - Başakşehir

21.30 | Kayserispor - Beşiktaş

11 AĞUSTOS - PAZARTESİ

21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor

2. HAFTA PROGRAMI

15 AĞUSTOS - CUMA

21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 AĞUSTOS - CUMARTESİ

19.00 | Kocaelispor - Samsunspor

21.30 | Alanyaspor - Rizespor

21.30 | Göztepe - Fenerbahçe

17 AĞUSTOS - PAZAR

19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK

19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor

21.30 | Başakşehir - Kayserispor

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

18 AĞUSTOS - PAZARTESİ

21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor