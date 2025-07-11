Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı duyuruldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Sezonun açılış maçını 8 Ağustos Cuma günü, son şampiyon Galatasaray yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.
İşte Süper Lig'in ilk 2 hafta programı...
1. HAFTA PROGRAMI
8 AĞUSTOS - CUMA
21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray
9 AĞUSTOS - CUMARTESİ
19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 | Fenerbahçe - Alanyaspor
10 AĞUSTOS - PAZAR
19.00 | Eyüpspor - Göztepe
19.00 | Rizespor - Göztepe
21.30 | Fatih Karagümrük - Başakşehir
21.30 | Kayserispor - Beşiktaş
11 AĞUSTOS - PAZARTESİ
21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor
2. HAFTA PROGRAMI
15 AĞUSTOS - CUMA
21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük
16 AĞUSTOS - CUMARTESİ
19.00 | Kocaelispor - Samsunspor
21.30 | Alanyaspor - Rizespor
21.30 | Göztepe - Fenerbahçe
17 AĞUSTOS - PAZAR
19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK
19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor
21.30 | Başakşehir - Kayserispor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
18 AĞUSTOS - PAZARTESİ
21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor