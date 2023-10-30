Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 11. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 10. hafta sona erdi.

Haftanın kapanışını Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla yenmeyi başaran Beşiktaş yaptı.

Pendikspor'u 5-0 mağlup eden lider Fenerbahçe, kendisine ait 9 maçlık lige galibiyetle başlama rekorunu 10 maça taşıdı.

Rizespor'u tek golle geçen Galatasaray, 9 galibiyet ve 1 beraberlikle tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Başakşehir ise küme düşme hattına geriledi.

Süper Lig'de görünüm

10. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Kayserispor: 1-2

Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1

Alanyaspor-Sivasspor: 1-2

Adana Demirspor-Konyaspor: 3-0

Rizespor-Galatasaray: 0-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Antalyaspor-Başakşehir: 1-0

Ankaragücü-Samsunspor: 2-0

Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5

Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0

Puan durumu:

11. haftanın programı:

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor-Pendikspor

16.00 Samsunspor-Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor-Adana Demirspor

16.00 Başakşehir-Ankaragücü

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş

6 Kasım Pazartesi

20.00 Kayserispor-Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-Rizespor