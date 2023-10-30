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Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 11. hafta fikstürü

Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 11. hafta fikstürü 10. haftası tamamlanan Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray ise zirveyi yakından takibini devam ettirdi.