Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 10. haftanın tüm maçları tamamlanırken ligin kaliteli takımlarından Adana Demirspor, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 11. haftaya lider olarak giren 21 puanla Adana Demirspor oldu.

Fenerbahçe ve Başakşehir zirveyi takip ediyor

Adana ekibini 20 puanla Fenerbahçe ve Başakşehir takip ederken sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

Düşme hattında ise Ümraniyespor, Hatayspor, Ankaragücü ve Antalyaspor yer alıyor. İşte 10. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 11. haftada yapılacak müsabakalar...