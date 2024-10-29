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İHA

TFF, Süper Lig’in 10. haftasında oynanan iki maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak YouTube hesabında paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şu şekilde:

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR

Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan maçın 25. dakikasında, konuk ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrasında hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla potansiyel bir penaltı incelemesi için kenara geldi. İzlediği pozisyonda, kale önünde Opoku'nun topa elle müdahalesini tespit eden Altay, sahaya geri döndü ve penaltı kararı verdi.

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR

Başakşehir ile Eyüpspor karşılaşmasının 55. dakikasında, ev sahibi takımın gelişen atağında Crespo, ceza sahası içinde yaptığı şutta Claro'nun müdahalesiyle yere düştü. VAR uyarısıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, kontrolsüz hareket nedeniyle Başakşehir aleyhine penaltı kararı verdi.