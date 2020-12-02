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    Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 11. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Derbide görev alan Tugay Kaan Numanoğlu'na ise görev verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 13:25
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 14:00
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    Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    TUGAY KAAN NUMANOĞLU'NA MAÇ YOK

    MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.

    Süper Lig de 11. haftanın hakemleri #1

    İşte haftanın hakemleri:

    Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

    Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

    Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa

    Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Cüneyt Çakır

    Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus

    Konyaspor - Erzurumspor: Halis Özkahya

    Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk

    Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

    Süper Lig de 11. haftanın hakemleri #2

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