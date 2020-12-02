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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 11. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Derbide görev alan Tugay Kaan Numanoğlu'na ise görev verilmedi.