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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 11. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Derbide görev alan Tugay Kaan Numanoğlu'na ise görev verilmedi.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 13:25
- Güncelleme : 02.12.2020 - 14:00
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TUGAY KAAN NUMANOĞLU'NA MAÇ YOK
MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.
İşte haftanın hakemleri:
Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa
Yeni Malatyaspor - Başakşehir: Cüneyt Çakır
Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
Konyaspor - Erzurumspor: Halis Özkahya
Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk
Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler