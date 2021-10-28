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    Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu? Yeni MHK'den ilk atama

    Süper Lig'de gözler hakemlere ve onların yaptığı hatalara çevrilirken, bu hafta maçları kimin yöneteceği merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 13:53
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    Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu? Yeni MHK'den ilk atama

    Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kalırken, heyecan dolu karşılaşmalar 11. haftada devam edecek.

    9 ve 10. haftaya derbi maçları damga vururken, hakem hataları ise günlerce gündemden düşmedi.

    Trabzonspor -  Fenerbahçe derbisini yöneten Ali Şansalan'ın yaptığı hatalar, Serdar Tatlı'nın istifası ile sonuçlandı.

    Tatlı'nın ani istifası herkesi şaşırtırken, MHK Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'nun getirildiği açıklandı.

    Bu açıklamanın ardından 11. haftanın hakemlerine gözler çevrildi ve yeni MHK'nin atamaları mercek altına alındı.

    Futbolseverler ve yeni MHK'nin atayacağı hakemleri merak edenler,  "Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte detaylar...

    SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN HAKEMLERİ

    Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığına getirildiği Merkez Hakem Kurulu, ilk atamasını yaptı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11’inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

    29 Ekim Cuma

    • 20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

    30 Ekim Cumartesi

    • 13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
    • 16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
    • 16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
    • 19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    31 Ekim Pazar

    • 13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
    • 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
    • 19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

    1 Kasım Pazartesi 20.00

    • GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
    • 20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

    Süper Lig de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu? Yeni MHK den ilk atama #1

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