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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu? Yeni MHK'den ilk atama

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu? Yeni MHK'den ilk atama

Süper Lig'de gözler hakemlere ve onların yaptığı hatalara çevrilirken, bu hafta maçları kimin yöneteceği merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu mu?