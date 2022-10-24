Petrol
91.44
0.11%
Euro
18.3814
0.28%
Dolar
18.6017
0.11%
Altın
986.88
-0.36%
Borsa
3978
1.09%
Bitcoin
365.432
-0.72%
BTXN Coin
10.42
-1.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Süper Lig'de 11. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 11. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 11. haftanın tüm maçları tamamlanırken Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan liderliği alarak 1.sıraya yükseldi.
    • 24.10.2022 - 22:44
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 22:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 12. haftaya lider olarak giren, 23 puanla Fenerbahçe oldu.

    Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi takipte

    Fenerbahçe'yi 22 puanla Adana Demirspor takip ederken sırasıyla 21 puanla Trabzonspor, 20 puanla Başakşehir ve 19 puanla Beşiktaş zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

    Düşme hattında ise Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Giresunspor yer alıyor. İşte 11. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 12. haftada yapılacak müsabakalar...

    Süper Lig de 11. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig de 11. haftanın puan durumu #2

    Süper Lig de 11. haftanın puan durumu #3


    Skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı
    3. Sayfa

    Skuter kazası, liseli 2 genci yaşamdan kopardı

    Manisa'da iki eve uyuşturucu baskını
    3. Sayfa

    Manisa'da iki eve uyuşturucu baskını

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir