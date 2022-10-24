Süper Lig'de 11. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 11. haftanın tüm maçları tamamlanırken Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan liderliği alarak 1.sıraya yükseldi.

Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 12. haftaya lider olarak giren, 23 puanla Fenerbahçe oldu.

Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi takipte

Fenerbahçe'yi 22 puanla Adana Demirspor takip ederken sırasıyla 21 puanla Trabzonspor, 20 puanla Başakşehir ve 19 puanla Beşiktaş zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

Düşme hattında ise Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Giresunspor yer alıyor. İşte 11. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 12. haftada yapılacak müsabakalar...