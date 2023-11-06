Süper Lig'de 11. haftanın puan durumu! Lider değişti Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından gözler güncel puan durumuna çevrildi. Sıralamada lider değişti. 11. haftanın puan durumu haberimizde...

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Süper Lig'de 11. hafta maçları neredeyse tamamlandı.

Haftanın en dikkat çeken maçı ise Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oldu.

Bordo-mavili takımın 3-2 kazandığı karşılaşma, sarı-lacivertlilerin namağlup serisini bozarken puan durumunda da ikinci sıraya düşmesine sebep oldu.

Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray ise zirvenin yeni sahibi oldu. Beşiktaş ise Antalya deplasmanından kayıpla dönerek zirveyle arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.

Puan durumu

Gaziantep FK-Rizespor ve Kayserispor-Alanyaspor maçları haricinde oluşan puan durumu şu şekilde:

Gelecek haftanın fikstürü