Süper Lig'de 11. haftanın puan durumu! Lider değişti

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Süper Lig'de 11. hafta maçları neredeyse tamamlandı.
Haftanın en dikkat çeken maçı ise Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oldu.
Bordo-mavili takımın 3-2 kazandığı karşılaşma, sarı-lacivertlilerin namağlup serisini bozarken puan durumunda da ikinci sıraya düşmesine sebep oldu.
Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray ise zirvenin yeni sahibi oldu. Beşiktaş ise Antalya deplasmanından kayıpla dönerek zirveyle arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.
Puan durumu
Gaziantep FK-Rizespor ve Kayserispor-Alanyaspor maçları haricinde oluşan puan durumu şu şekilde:
Gelecek haftanın fikstürü
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