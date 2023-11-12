Süper Lig'de 12. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 13. hafta fikstürü

Süper Lig'de 12. hafta sona erdi.
Geçen hafta Fenerbahçe'nin konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 yenilmesiyle liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, zirvede 1 hafta kalabildi.
Sarı-kırmızılılar deplasmanda Hatayspor'a yenilerek 31 puanda kaldı.
Rakibinin 1 puan gerisindeki sarı-lacivertliler ise Adana Demirspor ile golsüz berabere kalarak puanları eşitledi.
Genel averajı daha iyi olan Fenerbahçe, 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Şenol Güneş'in istifası sonrası teknik sorumlu olan Burak Yılmaz'ın da takımdan ayrılmasının ardından sahasındaki Başakşehir karşılaşmasına Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.
Süper Lig'de görünüm
12. haftanın sonuçları:
Trabzonspor-Konyaspor: 2-1
Ankaragücü-Antalyaspor: 0-4
Kasımpaşa-Kayserispor: 3-4
Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-3
Fatih Karagümrük-Sivasspor: 3-0
Hatayspor-Galatasaray: 2-1
Pendikspor-Samsunspor: 1-0
Beşiktaş-Başakşehir: 1-0
Rizespor-İstanbulspor: 1-0
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-0
Puan durumu:
13. haftanın programı:
25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor-Hatayspor
16.00 Gaziantep FK-Ankaragücü
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa
19.00 Galatasaray-Alanyaspor
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor-Adana Demirspor
16.00 Antalyaspor-Rizespor
16.00 Samsunspor-Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
27 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir-Pendikspor
20.00 Sivasspor-Trabzonspor
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