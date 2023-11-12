Süper Lig'de 12. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 13. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 12. hafta sona erdi.

Geçen hafta Fenerbahçe'nin konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 yenilmesiyle liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, zirvede 1 hafta kalabildi.

Sarı-kırmızılılar deplasmanda Hatayspor'a yenilerek 31 puanda kaldı.

Rakibinin 1 puan gerisindeki sarı-lacivertliler ise Adana Demirspor ile golsüz berabere kalarak puanları eşitledi.

Genel averajı daha iyi olan Fenerbahçe, 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Şenol Güneş'in istifası sonrası teknik sorumlu olan Burak Yılmaz'ın da takımdan ayrılmasının ardından sahasındaki Başakşehir karşılaşmasına Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.

Süper Lig'de görünüm

12. haftanın sonuçları:

Trabzonspor-Konyaspor: 2-1

Ankaragücü-Antalyaspor: 0-4

Kasımpaşa-Kayserispor: 3-4

Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-3

Fatih Karagümrük-Sivasspor: 3-0

Hatayspor-Galatasaray: 2-1

Pendikspor-Samsunspor: 1-0

Beşiktaş-Başakşehir: 1-0

Rizespor-İstanbulspor: 1-0

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu:

13. haftanın programı:

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor-Hatayspor

16.00 Gaziantep FK-Ankaragücü

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa

19.00 Galatasaray-Alanyaspor

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor-Adana Demirspor

16.00 Antalyaspor-Rizespor

16.00 Samsunspor-Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir-Pendikspor

20.00 Sivasspor-Trabzonspor