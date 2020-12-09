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    Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 12:37
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 13:09
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    Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri

    11 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu, 12. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    Atamalar şu şekilde:

    Fenerbahçe - Ankaragücü (Erkan Özdamar)

    Kayserispor - Trabzonspor (Burak Şeker)

    Başakşehir - Gaziantep (Abdulkadir Bitigen)

    Alanyaspor - Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)

    Not: Galatasaray haftayı bay geçiyor.

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    Süper Lig de 12. haftanın hakemleri #1

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