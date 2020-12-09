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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 12:37
- Güncelleme : 09.12.2020 - 13:09
11 haftası geride kalan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, 12. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Atamalar şu şekilde:
Fenerbahçe - Ankaragücü (Erkan Özdamar)
Kayserispor - Trabzonspor (Burak Şeker)
Başakşehir - Gaziantep (Abdulkadir Bitigen)
Alanyaspor - Beşiktaş (Atilla Karaoğlan)
Not: Galatasaray haftayı bay geçiyor.
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