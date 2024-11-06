Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı, 8 Kasım Cuma, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
12. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
8 Kasım Cuma:
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Antalyaspor - Bodrumspor: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam
OĞUZHAN ÇAKIR VE ATİLLA KARAOĞLAN'A GÖREV VERİLMEDİ
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem olarak görev alan Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, bu hafta saha görevi alamadı.
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