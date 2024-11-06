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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem olarak görev alan Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, bu hafta saha görevi alamadı.