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    Süper Lig'de 12. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 12. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 12. haftanın tüm maçları tamamlanırken Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.
    • 31.10.2022 - 22:09
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 22:32
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    Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 13. haftaya lider olarak giren, 26 puanla Fenerbahçe oldu.

    Başakşehir ve Adana Demirspor takipte

    Fenerbahçe'yi 23 puanla Başakşehir ve Adana Demirspor takip ederken sırasıyla 22 puanla Beşiktaş, 21 puanla Galatasaray ve Trabzonspor zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

    Düşme hattında ise Ümraniyespor, İstanbulspor, Giresunspor ve Hatayspor yer alıyor. İşte 12. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 13. haftada yapılacak müsabakalar...

    Süper Lig de 12. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig de 12. haftanın puan durumu #2

    Süper Lig de 12. haftanın puan durumu #3


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