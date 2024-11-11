Süper Lig'de 12'inci haftanın puan durumu

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Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasıyla, zirvede bir değişiklik yaşanmazken, Galatasaray, namağlup unvanını koruyarak 31 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray ve Samsunspor maçı, futbol severlere heyecanlı anlar yaşattı. Ligdeki diğer takımların performansları da, sıralamada önemli değişikliklere yol açtı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

Galatasaray, 12. hafta mücadelesinde Samsunspor'u konuk ettiği maçta, 3-2'lik skorla galip geldi. Bu galibiyetle Galatasaray, ligdeki 10. galibiyetini elde etti ve puanını 31'e yükselterek liderliğini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe, bu hafta Sivasspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek, ligde ikinci sıraya yükseldi ve puanını 26'ya çıkardı.

FENERBAHÇE, SAMSUN'U GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerin bu performansı, geçen haftalarda birinci sırada olan Samsunspor'u üçüncü sıraya geriletti. Samsunspor, 3. sırada yer alarak, 25 puanla ligdeki etkileyici performansını sürdürüyor.

Eyüpspor, ligde bu sezon dikkat çeken takımlardan biri oldu ve 22 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Özellikle son haftalarda aldığı galibiyetlerle, üst sıralardan kopmamayı başardı.

Beşiktaş ise, Başakşehir ile 0-0 biten maçın ardından puan cetvelinde 5. sıraya düştü. Beşiktaş'ın bu sezonki performansı, taraftarlar arasında bazı endişelere yol açsa da, takımın ligde hala üst sıralarda mücadele ettiği unutulmamalı.

ZİRVEDE YARIŞ SÜRÜYOR

Bu sonuçlarla, ligde zirve yarışı kızışırken, orta sıralardaki takımlar da Avrupa kupalarına katılma veya ligde kalma mücadelesi veriyor.

Önümüzdeki haftalarda, özellikle üst sıralardaki takımların karşılaşmaları, ligin gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı devam edecek...