Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. hafta fikstürü

Süper Lig'de 13. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış gününde Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Kadıköy'de ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Süper Lig'de görünüm
13. haftanın sonuçları:
İstanbulspor-Hatayspor: 2-1
Gaziantep FK-Ankaragücü: 0-1
Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Galatasaray-Alanyaspor: 4-0
Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1
Samsunspor-Beşiktaş: 1-2
Antalyaspor-Rizespor: 0-0
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1
Başakşehir-Pendikspor: 4-1
Sivasspor-Trabzonspor: 3-3
Puan durumu:
14. haftanın programı:
1 Aralık Cuma
20.00 Hatayspor-Antalyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor
2 Aralık Cumartesi
13.30 Alanyaspor-Konyaspor
16.00 Rizespor-Başakşehir
19.00 Adana Demirspor-Samsunspor
19.00 Pendikspor-Galatasaray
3 Aralık Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
16.00 Trabzonspor-Kayserispor
19.00 Ankaragücü-Beşiktaş
4 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Sivasspor
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