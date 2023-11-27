Haberler



Futbol



Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. hafta fikstürü

Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. hafta fikstürü 13. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor. Beşiktaş ise Rıza Çalımbay ile 2'de 2 yaptı.