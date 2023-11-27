Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 13. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Kadıköy'de ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Süper Lig'de görünüm

13. haftanın sonuçları:

İstanbulspor-Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK-Ankaragücü: 0-1

Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Alanyaspor: 4-0

Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1

Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Antalyaspor-Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1

Başakşehir-Pendikspor: 4-1

Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

Puan durumu:

14. haftanın programı:

1 Aralık Cuma

20.00 Hatayspor-Antalyaspor

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor

2 Aralık Cumartesi

13.30 Alanyaspor-Konyaspor

16.00 Rizespor-Başakşehir

19.00 Adana Demirspor-Samsunspor

19.00 Pendikspor-Galatasaray

3 Aralık Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

16.00 Trabzonspor-Kayserispor

19.00 Ankaragücü-Beşiktaş

4 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Sivasspor